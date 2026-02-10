Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi seçimlerini Çağdaş Mühendisler kazandı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 30. Dönem Olağan Genel Kurulu ve seçimlerinde Çağdaş Mühendisler, bir kez daha yönetime geldi.

Seçimlerde 714 oya karşılık 2 bin 752 oy alarak açık farkla kazanan Çağdaş Mühendisler’in Yönetim Kurulu başkan adayı Serap Özpolat Çete, “Bu başarı; genç mühendislerin, işyerlerinden gelen üyelerin ve yıllardır bu mücadeleyi omuzlayan tüm meslektaşlarımızın ortak emeğidir" dedi.

Serap Özpolat Çete, şunları söyledi: "Yeni dönemde bilimsel ve kamucu mühendislik anlayışı güçlendirilecek, üyelerin söz ve karar süreçlerine aktif katılımı artırılacak, meslektaş dayanışmasını büyüten çalışmalar sürdürülecek, oda-sanayi-üniversite işbirliği konusunda güçlü adımlar atılacak, kamu yararı temelinde politika üreten bir oda çizgisi kararlılıkla sürdürülecektir. Çağdaş Mühendisler olarak birlikte üreten, birlikte karar alan, birlikte yöneten bir Oda için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

30. Dönemde mazbatasını aldıktan sonra görevine başlayacak Şube Yönetim Kurulu şöyle:

ASIL ADAYLAR

1. SERAP ÖZPOLAT ÇETE (43830)

2. TÜLAY YENER (33495)

3. SAMİ CAN GÖKOĞLU (135926)

4. EREN ŞAHİN (92585)

5. UTKU HATİPOĞLU (86461)

6. ENGİN BALIK (104429)

7. ÇAĞRI COŞKUN (131481)

YEDEK ADAYLAR

1. DR. SALİH KARAASLAN (65357)

2. RAMAZAN ASLAN (74214)

3. ÇAĞRI ÇELİK (84240)

4. HÜSEYİN CEM ŞAVUR (104359)

5. AYŞE İNCİ (107794)

6. SAMET DÖNERKAYA (107860)

7. CEREN ERCAN (119885)