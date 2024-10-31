Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yener: "Elektrik fiyatları her ay değişiklik gösterecek"

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, "Doğalgaz ve elektrikte fiyat tarifeleri ve diğer ilgili mevzuat, özel şirketlerin değil kamu, toplum, yurttaş çıkarları doğrultusunda yeniden hazırlanmalıdır" başlıklı bir açıklama yaptı.

Açıklamanın girişinde, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, bir süredir elektrik ve doğalgaz fiyatlarında ciddi oranlarda devlet desteği olduğunu, bu destekleri sağlayan EÜAŞ ve BOTAŞ’ın yüksek tutarlara varan ve Hazine’den karşılanan görev zararlarının azaltılması gerektiğini çeşitli vesilelerle kamuoyu gündemine taşımıştı. Bakan bu durumu dengeleme amacıyla, elektik ve doğalgaz tüketimleri yüksek miktarda olan tüketicilere, elektrik ve doğalgazın maliyetleri karşılayacak daha yüksek fiyatlarla satılmasına imkan verecek düzenlemeler yapılacağını da müjdelemişti" denildi.

"ELEKTRİK FİYATLARI HER AY DEĞİŞİKLİK GÖSTERECEKTİR"

Yönetmeliğin içeriğinin sorunlu olduğu söylenen açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Getirilmek istenen bu uygulamada; tarifeler her ay EPİAŞ’ta belirlenen ve PTF’nin (Piyasa Takas Fiyatının) aylık ağırlıklı ortalaması ile ilgili aya ait YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması) referans fiyatı toplamının, EPDK tarafından belirlenen katsayı (şu anda 1,0938) ile çarpımı sonucu oluşan fiyatın aktif enerji fiyatı olarak uygulanmasıdır. Bu tutara ayrıca dağıtım bedeli ilave edilecek, bulunacak tutara vergiler eklenecektir. Bu uygulama ile elektrik fiyatları her ay değişiklik gösterecektir.

"AMAÇLARININ DIŞINA ÇIKILDI"

Başlangıç amaçlarının çok dışına çıkmış olan ve yalnızca yatırımcıların kazançlarını garanti altına alma mekanizmasına dönüşen YEKDEM maliyetlerini düşürme için çaba harcanmazken, ilave maliyetleri yalnız belirli tüketici gruplarına ödetmek adil değildir.

Tarifenin mevcut hali birçok sakıncalı ve hatalı hususlar içermekte iken, getirilmek istenen değişikliklerle daha da sorunlu hale gelecektir.

Ayrıca belirtmek isteriz doğalgaz sektörü için de yeni fiyat ve tarife hazırlıkları söz konusudur. Son Kaynaktan Tedarik Tarifesi askıya alınmalı, doğalgaz ve elektrikte Fiyat Tarifeleri ve diğer ilgili mevzuat, özel şirketlerin değil kamu, toplum, yurttaş çıkarları doğrultusunda yeniden hazırlanmalıdır."