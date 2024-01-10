‘Makina’da 54 yıllık bir klasik değişiyor

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin başkanlığına 54 yıl sonra ilk kez bir kadın aday oldu. Ezgi Kılıç “100 Makina mühendisinden sadece 10’u kadın. Sanki makina taşıyacakmışız gibi davranılıyor” diyor.

Semra KARDEŞOĞLU

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası(MMO) İstanbul Şubesi’nin seçimi 18 Şubat’ta gerçekleşecek. Yönetime aday olan “Demokrat Makina Mühendisleri” grubunun tanıtım toplantısındaydım önceki akşam. Doğrusunu isterseniz, erkek yoğunluklu bir meslek grubu olan Makina mühendislerinin oda başkanlığına 54 yıl sonra ilk kez bir kadının aday olması ilgimi çekti. Üstelik ülke genelinde 122 bin, İstanbul’da 35 bin üyeye sahip dev bir oda.

Üniversitelerin Makina mühendisliği bölümlerindeki öğrencilerin oranı son 40 yıldır değişmiyor; Yüzde 10. Bunu değiştirmek için Makina Mühendisleri Odası’nda çalışma yürüten Ezgi Kılıç, 4 kadın arkadaşının da yer aldığı 14 kişilik bir listeyle İstanbul şube başkanlığına aday. Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen etkinlikte erkek yoğunluklu bir topluluk hakimdi beklendiği gibi. Her yaş grubundan makina mühendisi salondaydı. Şubenin eski başkanlarının ardından yönetime aday olan ekip çıktı sahneye.

BABA MESLEĞİNİ SEÇTİ

Ezgi Kılıç, babası Battal Kılıç’ın izinden giden bir Makina mühendisi. Mesleği neden seçtiğini şöyle anlatıyor: “Lisede hangi alana yöneleceğim belli olmuştu. Matematik, fen ağırlıklı okudum. Sonra mühendislikte karar kıldım. Makina mühendisliğini ise çalışma alanının çok geniş olması nedeniyle seçtim. Üniversiteye başladığım gün odanın öğrenci birimine kaydoldum. 19 yıldır hem mesleğimi hem de odanın farklı komisyonlarında çalışmayı sürdürdüm."

“Zor bir dönemden geçildiğini” aktaran Ezgi Kılıç, “TTB’ye, barolara yapılan baskıların farkındayız. Ama güçlü bir gelenekten geliyoruz. 54 yıldır devam eden demokrat bir gelenek. Bunun devamcısı olarak yola çıkıyoruz. Biz şimdi bayrağı devralıp daha ileriye taşımaya istekliyiz” diye aktardı süreci.

‘KADINDAN OLUYOR MU?’

Kadın Makina mühendisİ oranının halen çok düşük olduğunu hatırlattığımda görüşlerini şöyle dile getiriyor Kılıç: “Bizim üyelerimiz arasında da üniversitelerde de 40 yıldır kadın Makina mühendisi oranı yüzde 10. Toplumun bakış açısı çok kolay değişmiyor. Yaptığımız iş kas gücüne dayanmıyor, bizi elimize kaynak Makinasi alıp çalışmıyoruz ya da Makina taşımıyoruz. Bilgi birikimi ve beyin gücüne dayalı bir meslek. Tüm mesleklerde olduğu gibi bizde de kadın yönetici olmak zor. Şöyle ön yargı “Duygusal davranır, doğru karar alamaz. Erkeklere iş yaptıramaz.” Ben şantiyede 60-70 erkeğin yöneticisiydim. Bana da “Ne işin var şantiyede, çamurda, git ofiste çalış” diye bakıyorlardı. Dışarıdan birine Makina mühendisiyim dediğinizde “A kadınlar Makina mühendisi olabiliyor mu?” diyene dahi rastladım. Biz MMO kadın komisyonlarında üniversitelere gidip, kadın öğrencilerle buluşuyoruz. Mesleği anlatıyoruz. Liselere gidip anlatıyoruz.”

Seçimi kazanacaklarına inandığını söyleyen Kılıç, "Listede 4 kadın aday daha var. Aydan Adanır Usta, Beyhan Şahin, Nazlı Uncu ve Tülay Bursalıoğlu. Mühendislerin yaşadığı işsizlik sorununa yönelik çözümler üretmek istiyoruz" dedi.