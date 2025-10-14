Maksimalist ne demek? Maksimalist talep ve maksimalizm

1) TANIM VE KÖKEN

Maksimalist, “en yüksek düzeye yönelen” anlamındadır; Latince maximus (“en büyük”) kökünden gelir. Sözcük, yalnızca estetik bir tercih değil; hedef koyma, pazarlık yürütme ve politika belirleme biçimini de tanımlar.

Maksimalizm ise bu yaklaşımın bütünsel adıdır: çok katmanlı anlatım, zengin detay, doygun renk ve büyük iddialar; hatta “az ile yetinme” fikrine bilinçli bir karşı çıkış.