Makyaj aktı gerçekler ortada

Maraş merkezli depremlerin üzerinden üç yıl geçmesine karşın yıkılan kentlerde yaşam hâlâ enkaz koşullarında sürüyor.

En ağır yıkımı yaşayan illerden Hatay’da elektrik, doğalgaz ve altyapı sorunları giderilemezken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde yaratılan “vitrin kent” görüntüsü kısa sürede çöktü. Aceleyle yapılan yollar, eksikleri giderilmeyen TOKİ konutları ve kalıcı çözümlerin yokluğu bir kez daha açığa çıktı.

Bu tabloya karşın Hatay’daki anahtar teslim töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kanuni Sultan Süleyman’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ise Mimar Sinan’a benzeterek gerçeklikten kopuk övgüler sıralamıştı. Ancak kentteki gerçeklik bambaşka. Yaşam; eksik, güvencesiz ve 21 metrekarelik yapılara sıkıştırılmış durumda.

‘BİZİ OYALIYORLAR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aylar önce deprem bölgesi için dile getirdiği “yatay mimariye uygun, zeminle birlikte en fazla 4-5 katlı binalar” vaadine karşı Defne'deki Uğur Mumcu Caddesi’nde yeni yapılan 'kimliksiz' TOKİ konutları da eksiklikleriyle dikkat çekti. Yeni yapılan binalara hak sahiplerinin sokulmadığını söyleyen Çekmece'de yaşayan Çiğdem Arslan, “Bitmemiş, denetimsiz konutlar için kura çekiliyor. Ev diye gösterilen yerler ev değil, adeta toplu mezar gibi. İnşaat demirleri dışarıda, birçok yapısal sorun var. Binalara girip incelememize izin vermiyorlar. Oturulacak durumda değiller ama binlercesi bu halde. Hiçbir TOKİ evi sağlam değil. İnce sıvalarla üstünü kapatıp çürükleri gizleyecekler. Ucuz işçilik ve denetimsizlikle yükseliyor bu binalar. Sonra da teslim edilmiş gibi gösterecekler” dedi.

Çekmece Mahallesi’nde sık sık elektrik kesintileri yaşandığını belirten Arslan, haftada 15–20 kez kesinti olduğunu, saat verilerek oyalandıklarını söyledi. Arslan “Soğuğa mahkum ediliyoruz. Konteynerlerdeki yaşam evlerden daha kötü. Soğukta ve karanlıkta kalıyoruz” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

TÜPLE ISINIYORUZ

Samandağ’da yaşayan Mustafa Çelik de bazı mahallelere yük aktarılınca kalan mahallelerde elektriğin kesildiğini söyledi. Altyapı sorunlarına yıllardır çözüm bulunmadığını anlatan Çelik, “Elektrik kesilince haliyle tüple ısınıyoruz. 4 günde 1 tüp bitiyor ve bin 100 tl. 1 ay boyunca kesinti olursa bu binlerce lira demek. Ben işyerimi dahi açamadım odun sobası kurmayacağımız için. Ayrıca TEDAŞ burada kaçak elektrik kullandığımıza dair bir ithamda bulundu. Konteyner kentlerde ciddi bir elektrik kullanımı var ama elektrikli soba kullanılıyor, burası deprem bölgesi. Ciddi bir yük birikimi var. Kaçak kullanım yok, üstümüze yük atıp sorumluluktan kaçıyorlar. Elektrikçiler de bu yükü saate bağlasan kaldırmaz diyorlar. Burada bizim bir suçumuz yok. Bu ithamı biz depremzedeler asla unutmayacağız” dedi.