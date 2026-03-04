Makyajı döken resmi veri: 15,9 milyon yurttaş muhtaç

Türkiye’deki derin yoksulluğun AKP iktidarlarının 24’üncü yılında ulaştığı noktayı net şekilde ortaya koyan en güncel veri yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyetlerini içeren raporu, yoksullukla mücadele eden yurttaşların içinde bulunduğu çarpıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

İktidarın ekonomi politikası, milyonlarca haneyi yoksulluğa sürükledi. Türkiye’de milyonlarca kişi, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma ve sosyal yardımlara muhtaç hale getirildi.

MUHTAÇ HANELER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 1 Mart’ta yayımladığı, “2025 Yılı Sosyal Yardım Verileri” de çarpıcı tabloyu gün yüzüne çıkardı. Bakanlığın verilerine göre, 2025 yılında 3 milyon 991 bin 766 hane sosyal yardımlardan yararlandırıldı. TÜİK'in, haneyi dört kişi kabul eden hesabına göre, 2025 yılında 15 milyon 967 bin 64 yurttaş ancak sosyal yardımla ihtiyaçlarını karşılayabildi.

YOKSUL ÇOCUKLAR

2025 yılında, ailesi yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan toplam çocuk sayısı da paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, ailesi tarafından bakılamayan 262 bin 229 çocuk, 2025 yılında Sosyal ve Ekonomik Destek Programı kapsamına alınarak ailesinin yanında desteklendi.

ÖDENEMEYEN FATURALAR

Türkiye'de, 2025 yılında elektriğe ve doğalgaza ancak sosyal yardım ile ulaşabilen hane sayısı da bakanlığın raporuna yansıdı. 2025’te 3 milyon 509 bin 828 hanenin elektrik faturasının, 717 bin 773 hanenin ise doğalgaz faturasının, “Sosyal yardımlar” kapsamında ödendiği belirtildi.

GSS BORÇLULARI

Yoksul yurttaşın sağlık hizmetlerine erişiminin önündeki en büyük engel olarak nitelendirilen GSS prim borçlarına yönelik veriler de dikkati çekti. 2025 yılında GSS prim borcu sosyal yardımla ödenen kişi sayısı rapora, 8 milyon 217 bin 937 olarak yazıldı.