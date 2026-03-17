Mal varlığı tartışması büyüyor: CHP'den Akın Gürlek'e yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt veren Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bugün basın toplantısında belgeleri sundu. Hangisi yalan Akın Gürlek? Ve sunduk dediğiniz mal beyanınız nerede?" diye sordu.

Özel, bugün düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin açıklamalar yapmış, Gürlek’in toplam 325,5 milyon TL’lik 12 adet mülkü olduğunu, Gürlek’in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerinin toplam değerinin ise 452 milyon lirayı bulduğunu iddia etmişti.

Özel'e yanıt veren Adalet Bakanı Gürlek ise CHP liderinin iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız" açıklamasını yapmıştı.

"'SUNDUK' DEDİĞİNİZ MAL BEYANINIZ NEREDE?"

CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Gürlek’in açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Gürlek'in olduğu iddia edilen taşınmazların tapu örneklerini paylaşan Emre, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bugün basın toplantısında belgeleri sundu. Hangisi yalan Akın Gürlek? Ve sunduk dediğiniz mal beyanınız nerede?" ifadesini kullandı.