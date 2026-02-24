Mal varlığını açıkla demişti: Özgür Özel'den Akın Gürlek sorusuna cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen hafta grup toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek "Mal varlığını açıklaman için sana 1 hafta süre veriyorum" demişti.

Bu sözlerin ardından Gürlek herhangi bir açıklama yapmadı.

Bunun üzerine gözler Özgür Özel'in bugün yaptığı grup toplantısındaydı. Özel, bugünkü toplantıda bu konuya ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "“Bu akşam doluyor süresi” dedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel geçen hafta grup toplantısında Özel “Akın Bey’in malvarlığını bildirmesini bekliyorum. Bende var. 1 hafta süre veriyorum" demişti.