Mal varlıklarına bugün el konulmuştu: Kocaelispor-Fenerbahçe maçında bahis baronunun şirketine reklam

Kocaelispor-Fenerbahçe maçında stadın elektronik panolarında, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 500 milyon dolarlık kripto varlığına el konulan Şeref Yazıcı’nın şirketi Darkex’in reklamları yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Veysel Şahin'le irtibatlı olduğu değerlendirilen Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Yazıcı’nın kripto hesabındaki 500 milyon dolarlık malvarlığına el konularak iade işlemi başlatılmıştı.

Şahin'le irtibatlı olduğu değerlendirilen Yazıcı'nın, yasa dışı bahis platformları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu tespit edilmişti.

Darkex isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibi olan Şeref Yazıcı’nın, yasadışı bahis için ödeme altyapısı hizmeti sunduğu değerlendiriliyor.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheli Yazıcı'ya ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına savcılığın talebi üzerine, sulh ceza hakimliğince el koyma kararı verilmişti.

Firari olan Yazıcı’nın Dubai’de olduğu düşünülüyor.