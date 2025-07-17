Mal varlıklarına el konulmuştu: 'Faladdin' ve 'Binnaz' uygulamasının kurucusu Taşdelen tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli mobil uygulamalar ile ödeme gerçekleştirilmek suretiyle fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren şirket sahibi Sertaç Taşdelen'in yakalanmasına yönelik olarak operasyon düzenledi. Taşdelen, oprasyon kapsamında gözaltına alındı.

200 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Sabah’ın haberine göre, fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkardığı iddia edilen Taşdelen'e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım A.Ş. şirket ortaklık paylarına değeri 200 milyonluk mal varlığına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.

TUTUKLANDI

Faladdin" ve "Binnaz" isim online fal bakma uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Taşdelen, sevk ediliği hakimlikçe tutuklandı.