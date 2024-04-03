Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er mazbatasını aldı

AKP'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sami Er ile Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, mazbatalarını aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığında Sami Er'e mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ayetullah Erol verdi.

Er, mazbatasını almasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir maratonu geride bırakarak seçimi tamamladıklarını belirtti.

Kendisine verilen emanete sahip çıkacaklarını dile getiren Er, "Adalet ölçüsünü bırakmayacağız, herkese eşit mesafede adaletli yönetim tarzı uygulayacağız. Bizim seremonilerle, protokollerle harcayacak vaktimiz yok. Malatya'nın sorunları var, hemen bugünden itibaren işimize başlıyoruz” diye konuştu.