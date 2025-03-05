Malatya Çevre Platformu: "Arguvan’ı maden şirketlerine teslim etmeyeceğiz"

Malatya Çevre Platformu, Malatya Arguvan'da dört mahallenin maden sahası ilan edilmesini protesto etti.

MAL-ÇEP tarafından Nazım Hikmet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında; İsaköyü, Hakverdi, Tatkınık ve Tarlacık mahallelerinde 4. grup madenler olarak adlandırılan toryum, altın, krom ve gümüş madenlerine yönelik çalışmalar yapılacağı belirtildi.

MAL-ÇEP adına basın açıklaması yapan Hasan Kaya, şunları söyledi:

"Arguvan'ın 4 köyü maden sahası ilan edildi. Vahşi Maden Projelerine karşı, Arguvan’ın İliç yapılmaması için Nazım Hikmet Meydanı'ndan sesimizi duyurmaya, Vahşi Madenciliğe hayır demek için burada toplandık.

"EKOLOJİNİN MÜCADELESİ SİYASET ÜSTÜDÜR"

Ekolojinin mücadelesi siyaset üstüdür. Dili, dini, siyaseti olmaz. Doğadan, ekoloji ve yaşamdan yana olan herkes ekoloji mücadelesine destek vermelidir. Biz de bugün sizlerle dayanışma için burdayız. Yaşam alanlarımız olan topraklarımız, vatan ve namustur. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı ve doğamızı yabancı şirketlere peşkeş çektirmeyeceğiz. Maden sahası ilan edilen köylerimiz: İsaköyü, Hakverdi köyü, Tatkınık ve Tarlacık köyleri. Bu bölgeleri Vahşi Kapitalizmin yıkıcı etkilerine teslim edecek miyiz?

Sevgili doğa severler; Malatya'nın 9 ilçesi vahşi maden şirketleri tarafından kuşatma altında. Bu kuşatmaya izin verecek miyiz? Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından duyurulan 303. ve 305. grup maden sahaları ihalesi, Arguvan, Arapgir, Akçadağ, Darende, Doğanşehir, Kuluncak, Hekimhan, Yazıhan ve Pütürge İlçelerini kapsıyor. Özellikle 4. grup madenlerin ağırlıkta olduğu bu ihaleler, bölgedeki doğal yaşam ve tarım alanlarını tehdit ediyor.

"HERKES, SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR"

4. grup madenler olan Toryum, Altın, Krom, Bakır, Gümüş madenleri üzerine yeni sahalar açılacaktır. Yetkililerin bu sürece nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Arguvan'ı İliç yaptırmayacağız. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak anayasal hakkımızdır. Anayasa'nın 56. maddesi 'Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir' hükmünü içermektedir.

Bu madenleri çıkarma pahasına derelerimiz, topraklarımız kirlenmesin, tarım alanlarımız yok olmasın. Ağaçlarımız kesilmesin. Arguvan, Yamadağları ve Göldağları platoları Malatya'nın en zengin flora ve faunasına sahip endemik türlerin yoğunlukla bulunduğu bölgemizdir. Şotik Çayı, Cevizdere Çayı, Kozluk Çayı, Arguvan ve Arapgir bölgesinin en önemli su kaynaklarıdır. Arguvan Ovası'nı sulayacak Baraj Şotik su havzasında bulunuyor. Tüm su kaynaklarımızı kurutacak, tarım, hayvancılık ve arıcılığı bitirecek projelere karşıyız."