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Malatya'da 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 28.06.2024 12:17
  • Giriş: 28.06.2024 12:17
  • Güncelleme: 28.06.2024 12:17
Kaynak: AA
Malatya'da 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirildi.

Köpeğin tepki verdiği valizin içerinde 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, A.G'yi gözaltına alındı.

A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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