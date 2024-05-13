Malatya'da 13 kişinin yaralandığı binaya ilişkin dava: "Belediyenin kontrol sorumluları asli kusurlu"

Malatya'da İnönü caddesinde 9 Kasım 2021'de çökmek sonucu 13 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın tadilatını yapan işletmecinin yargılandığı dava kapsamında mahkemeye sunulan ek bilirkişi raporunda, Battalgazi Belediyesi kontrol sorumlularının asli kusurlu olduklarına yer verildi.

Malatya'da, 9 Kasım 2021'de çöken ve enkazından 13 kişinin yaralı kurtulduğu binada, çökme öncesi tadilat yaptıran işletmecinin yargılanmasına devam edildi.

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, çöken 2 katlı binada tadilat yaptıran ve tutuksuz yargılanan işletmeci Hikmet D. katılmazken, mağdurlardan bazıları ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanık ve mağdur avukatlarının talepleri dinlendi.

RAPOR: BELEDİYE ASLİ KUSURLU

Bu arada mahkemenin talepte bulunduğu ek bilirkişi raporu da dosyaya eklendi. Raporda, işletmeci Hikmet D. ile Battalgazi Belediyesi kontrol sorumlularının asli kusurlu olduklarına yer verildiği bildirildi.

Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, işletmeci Hikmet D'nin "bilinçli taksirle birden çok kişinin yaralanmasına sebep olmaktan" cezalandırılmasını, "mala zarar verme" suçundan ise beraatini talep etti.

Mahkeme, sanık ve sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

9 Kasım 2021'de Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan binada çökme meydana gelmiş, 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı. Binanın çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, tutuklular bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Hikmet D'nin "mala zarar verme" ve "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 günden 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme ve araştırmasında, sanığın işlettiği iş yerinde yaptığı tadilat sırasında kolonları kesmesi nedeniyle binanın yıkıldığının tespit edildiği, olaydan sonra ifadesi alınan kişilerin de sanığın, iş yerinin tadilatı sırasında binaya ait üç kolonu kestirmiş olduğunu fark ettiklerini belirttikleri kaydedildi.