Malatya'da, 2 gün arayla eve ateş açan 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da, 2 gün arayla bir eve tabancayla ateş açan 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenerek yakalandı.

İstiklal Mahallesi'nde bir eve, geçen hafta cuma ve pazar günleri motosikletle gelen kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

İnceleme sonunda eve ateş açan şüphelilerin H.G., M.Y. ve G.K. olduğu tespit edildi. Adresi belirlenen şüpheliler, polislerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise olayda kullandıkları 2 ruhsatsız tabanca, 12 mermi ve 1 motosiklet ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.