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Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04:44'te Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 29.01.2025 06:54
  • Giriş: 29.01.2025 06:54
  • Güncelleme: 29.01.2025 06:56
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Doğanşehir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 04:44'te gerçekleşen depremin derinliği 15.28 km olarak ölçüldü.

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