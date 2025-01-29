Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04:44'te Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Doğanşehir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 04:44'te gerçekleşen depremin derinliği 15.28 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2025-01-29
Saat:04:44:52 TSİ
Enlem:38.11778 N
Boylam:37.88556 E
Derinlik:15.28 km
Detay:https://t.co/2RYt4UdLZ9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi