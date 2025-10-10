Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 14.08'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 13.66 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 10.10.2025 14:27
  • Giriş: 10.10.2025 14:27
  • Güncelleme: 10.10.2025 14:31
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin sosyal medya hesabındna açıklama yaptı.

Açıklamada, saat 14.08'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı ifade edildi.

Depremin derinliği 13,66 kilometre olarak ölçüldü.

BirGün'e Abone Ol