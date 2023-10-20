Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, 11.30'da meydana gelen depremin 10.27 km derinlikte yaşandığını açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-10-20
Saat:11:30:10 TSİ
Enlem:38.316 N
Boylam:38.241 E
Derinlik:10.27 km
Detay:https://t.co/1RdDvF3KBP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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