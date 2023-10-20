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Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya
  • 20.10.2023 11:48
  • Giriş: 20.10.2023 11:48
  • Güncelleme: 20.10.2023 11:50
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD, 11.30'da meydana gelen depremin 10.27 km derinlikte yaşandığını açıkladı. 

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