Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, saat 13.53'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 13.4 kilometre olarak ölçüldü.
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, saat 13.53'te merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 3.6 şiddetinde bir deprem yaşandı.
Verilere göre depremin derinliği 13.4 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2025-04-17
Saat:13:53:49 TSİ
Enlem:38.30222 N
Boylam:37.76389 E
Derinlik:13.4 km
Detay:https://t.co/of8ev4YTQC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi