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Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 06:40'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 10.19 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Güncel
  • 24.07.2025 07:23
  • Giriş: 24.07.2025 07:23
  • Güncelleme: 24.07.2025 07:26
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 06:40'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.

Depremin derinliği 10.19 km olarak ölçüldü.

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