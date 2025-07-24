Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 06:40'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 10.19 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 06:40'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.
Depremin derinliği 10.19 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 24, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2025-07-24
Saat:06:40:06 TSİ
Enlem:38.30833 N
Boylam:38.22833 E
Derinlik:10.19 km
Detay:https://t.co/0xKywu58UP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi