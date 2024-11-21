Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan depremin 3,6 büyüklüğünde gerçekleştiği kaydedildi. Depremin derinliği ise 9.22 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

#DEPREM

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Kale (Malatya)

Tarih:2024-11-21

Saat:22:42:15 TSİ

Enlem:38.335 N

Boylam:38.79806 E

Derinlik:9.22 km