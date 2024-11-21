Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan depremin 3,6 büyüklüğünde gerçekleştiği kaydedildi. Depremin derinliği ise 9.22 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-11-21
Saat:22:42:15 TSİ
Enlem:38.335 N
Boylam:38.79806 E
Derinlik:9.22 km