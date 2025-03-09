Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'da saat 10:14'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Pütürge'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10:14'te meydana gelen depremin derinliği, 12.21 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-03-09
Saat:10:14:21 TSİ
Enlem:38.21833 N
Boylam:38.64611 E
Derinlik:12.21 km
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