Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Pütürge'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10:14'te meydana gelen depremin derinliği, 12.21 km olarak ölçüldü.