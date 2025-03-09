Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'da saat 10:14'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 09.03.2025 10:24
  • Giriş: 09.03.2025 10:24
  • Güncelleme: 09.03.2025 10:26
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Pütürge'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10:14'te meydana gelen depremin derinliği, 12.21 km olarak ölçüldü.

BirGün'e Abone Ol