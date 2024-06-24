Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22,25'de merkez üssü Malatya Akçadağ olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22,25'de merkez üssü Akçadağ olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 24, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-06-24
Saat:22:25:20 TSİ
Enlem:38.27694 N
Boylam:37.82667 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/FoyDlV5jlv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi