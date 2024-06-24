Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22,25'de merkez üssü Malatya Akçadağ olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Güncel
  • 24.06.2024 22:59
  • Giriş: 24.06.2024 22:59
  • Güncelleme: 24.06.2024 23:00
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22,25'de merkez üssü Akçadağ olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BirGün'e Abone Ol