Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22,25'de merkez üssü Malatya Akçadağ olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Güncel 24.06.2024 22:59 Giriş: 24.06.2024 22:59

Güncelleme: 24.06.2024 23:00 Kaynak: Haber Merkezi

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