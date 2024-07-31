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Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre; Malatya'da saat 07:10'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 31.07.2024 07:25
  • Giriş: 31.07.2024 07:25
  • Güncelleme: 31.07.2024 07:27
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Yeşilyurt'ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 07:10'da meydana gelen depremin derinliği 8.23 km olarak ölçüldü.

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