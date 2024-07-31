Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre; Malatya'da saat 07:10'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Yeşilyurt'ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 07:10'da meydana gelen depremin derinliği 8.23 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-07-31
Saat:07:10:59 TSİ
Enlem:38.32417 N
Boylam:38.24194 E
Derinlik:8.23 km
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