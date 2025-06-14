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Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, saat 11.54'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 14.06.2025 12:09
  • Giriş: 14.06.2025 12:09
  • Güncelleme: 14.06.2025 12:16
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.

AFAD Deprem'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, saat 11.54'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Verilere göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 7. 55 kilometre olarak kaydedildi.

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