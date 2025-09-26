Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya Pütürge'de 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 15:05'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-09-26
Saat:15:05:57 TSİ
Enlem:38.18222 N
Boylam:38.71833 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6FM33UkLex@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi