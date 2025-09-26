Giriş / Abone Ol
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya Pütürge'de 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 26.09.2025 15:18
  • Giriş: 26.09.2025 15:18
  • Güncelleme: 26.09.2025 15:24
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 15:05'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

