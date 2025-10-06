Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 12.59'da gerçekleştiğini açıkladı.
Sarsıntı, yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2025-10-06
Saat:12:59:14 TSİ
Enlem:38.19306 N
Boylam:38.55917 E
Derinlik:10.33 km
Detay:https://t.co/G6XWBRuceh