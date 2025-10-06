Giriş / Abone Ol
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 06.10.2025 14:00
  • Giriş: 06.10.2025 14:00
  • Güncelleme: 06.10.2025 14:03
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 12.59'da gerçekleştiğini açıkladı.

Sarsıntı, yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

