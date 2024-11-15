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Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gündüz saatlerinde 4,9'la sallanan Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremle ilgili şu bilgileri verdi:

Güncel
  • 15.11.2024 20:05
  • Giriş: 15.11.2024 20:05
  • Güncelleme: 15.11.2024 20:07
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gündüz saatlerinde 4,9'la sallanan Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremle ilgili şu bilgileri verdi:

"#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-11-15
Saat:19:56:13 TSİ
Enlem:37.98889 N
Boylam:37.58722 E
Derinlik:7.08 km"

SABAH DA DEPREM OLMUŞTU

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 10.46'da Malatya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Merkez üssü Doğanşehir olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İçişleri ve Malatya Valiliği deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Yer Bilimci Naci Görür ise "Büyük deprem üretme potansiyeli var" dedi.

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