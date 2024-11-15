Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gündüz saatlerinde 4,9'la sallanan Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremle ilgili şu bilgileri verdi:
Kaynak: Haber Merkezi
Gündüz saatlerinde 4,9'la sallanan Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremle ilgili şu bilgileri verdi:
"#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-11-15
Saat:19:56:13 TSİ
Enlem:37.98889 N
Boylam:37.58722 E
Derinlik:7.08 km"
SABAH DA DEPREM OLMUŞTU
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 10.46'da Malatya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Merkez üssü Doğanşehir olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İçişleri ve Malatya Valiliği deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Yer Bilimci Naci Görür ise "Büyük deprem üretme potansiyeli var" dedi.