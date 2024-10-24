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Malatya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 24.10.2024 22:29
  • Giriş: 24.10.2024 22:29
  • Güncelleme: 24.10.2024 22:29
Kaynak: AA
Malatya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Malatya'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

A.M.Y. idaresindeki 44 ADE 559 plakalı otomobil, Özalper Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda İ.U. yönetimindeki 44 ADD 352 plakalı otomobille ve S.Y'nin kullandığı 44 AFR 721 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile yolcu G.A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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