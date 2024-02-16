Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 6.54'te yaşandığı belirtilen depremin derinliği 8.09 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 16, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-02-16
Saat:06:54:07 TSİ
Enlem:38.27278 N
Boylam:37.80028 E
Derinlik:8.09 km
Detay:https://t.co/vhzDiyd30H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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