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Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 16.02.2024 07:07
  • Giriş: 16.02.2024 07:07
  • Güncelleme: 16.02.2024 07:18
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 6.54'te yaşandığı belirtilen depremin derinliği 8.09 kilometre olarak kaydedildi.

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