Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre saat 07:56'da Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.04 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-08-03
Saat:07:56:15 TSİ
Enlem:38.167 N
Boylam:38.674 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/zNogkczhX4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
HATAY VE MUĞLA'DA DA DEPREM OLDU
Hatay’ın Samandağ ilçesinde saat 07:15'te 3.7 büyüklüğünde, saat 05:18'de ise Muğla Datça'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.