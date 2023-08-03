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Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre saat 07:56'da Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 03.08.2023 08:06
  • Giriş: 03.08.2023 08:06
  • Güncelleme: 03.08.2023 08:14
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Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.04 km olarak ölçüldü.

HATAY VE MUĞLA'DA DA DEPREM OLDU

Hatay’ın Samandağ ilçesinde saat 07:15'te 3.7 büyüklüğünde, saat 05:18'de ise Muğla Datça'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Muğlada 4.3 büyüklüğünde deprem
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