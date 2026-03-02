Giriş / Abone Ol
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 8,94 kilometre olarak açıkladı.

Güncel
  • 02.03.2026 18:29
  • Giriş: 02.03.2026 18:29
  • Güncelleme: 02.03.2026 18:31
Kaynak: AA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrasında olumsuz bir duruma ilişkin bildirim almadıklarını belirterek, saha taramalarının yapıldığını kaydetti.

