Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 8,94 kilometre olarak açıkladı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, X hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrasında olumsuz bir duruma ilişkin bildirim almadıklarını belirterek, saha taramalarının yapıldığını kaydetti.
İlimizde meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Şu ana kadar olumsuz durum bildirimi alınmamış olup saha taramaları yapılmaktadır .
Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun.