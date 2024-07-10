Malatya'da 4.3'lük deprem
AFAD, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.54'te meydana gelen depremin derinliği 14.27 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 10, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-07-10
Saat:12:54:31 TSİ
Enlem:38.25806 N
Boylam:38.12083 E
Derinlik:14.27 km
Detay:https://t.co/0ZoeFmHgcA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yeşilyurt'ta gece saatlerinde de 4.2 büyüklüğünde deprem olmuştu.