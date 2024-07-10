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Malatya'da 4.3'lük deprem

AFAD, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 10.07.2024 13:07
  • Giriş: 10.07.2024 13:07
  • Güncelleme: 10.07.2024 13:11
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da 4.3'lük deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.54'te meydana gelen depremin derinliği 14.27 km olarak ölçüldü.

Yeşilyurt'ta gece saatlerinde de 4.2 büyüklüğünde deprem olmuştu.

AFAD duyurdu: Malatyada 4.2 büyüklüğünde deprem
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