Malatya'da 4.3'lük deprem

AFAD, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.54'te meydana gelen depremin derinliği 14.27 km olarak ölçüldü.

Yeşilyurt'ta gece saatlerinde de 4.2 büyüklüğünde deprem olmuştu.