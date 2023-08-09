Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 9, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-08-09
Saat:20:01:46 TSİ
Enlem:38.193 N
Boylam:38.443 E
Derinlik:12.1 km
Detay:https://t.co/PgvJx8VZPa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin 12,1 kilometre derinde kaydedildiği belirlendi.