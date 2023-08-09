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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 09.08.2023 20:21
  • Giriş: 09.08.2023 20:21
  • Güncelleme: 09.08.2023 20:28
Kaynak: Haber Merkezi
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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 12,1 kilometre derinde kaydedildiği belirlendi.

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