Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre; Malatya'da saat 05:52'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Yeşilyurt'ta 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 05:52'de meydana gelen depremin derinliği, 10.83 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-08-01
Saat:05:52:12 TSİ
Enlem:38.15694 N
Boylam:38.28889 E
Derinlik:10.83 km
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