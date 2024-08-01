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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre; Malatya'da saat 05:52'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 01.08.2024 06:13
  • Giriş: 01.08.2024 06:13
  • Güncelleme: 01.08.2024 06:15
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Yeşilyurt'ta 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 05:52'de meydana gelen depremin derinliği, 10.83 km olarak ölçüldü.

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