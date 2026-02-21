Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 06.43'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 21, 2026
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2026-02-21
Saat:06:43:13 TSİ
Enlem:38.28722 N
Boylam:38.76639 E
Derinlik:9.39 km
Detay:https://t.co/s9B4pSVUci@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi