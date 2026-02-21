Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.43’te kaydedilen sarsıntının 9,39 kilometre derinlikte oluştuğu açıklandı.

Güncel
  • 21.02.2026 07:29
  • Giriş: 21.02.2026 07:29
  • Güncelleme: 21.02.2026 07:32
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 06.43'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

BirGün'e Abone Ol