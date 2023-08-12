Malatya'da 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem

Malatya'da bir dakika arayla Yeşilyurt merkezli iki deprem meydana geldi. AFAD, ilk depremin büyüklüğünü 4.8, ikinci depremin büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı. Depremlerin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'ın saha taramasına başladığını açıkladı.

Malatya Yeşilyurt'ta 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki meydana geldi. İlk deprem saat 16.39'da, ikinci deprem ise 16.40'ta gerçekleşti.

AFAD, 4.8 büyüklüğündeki ilk depremin 6.35 kilometre derinde gerçekleştiğini duyurdu.

İkinci depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak ölçüldü. Yine Yeşilyurt merkezli meydana gelen bu depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu kaydedildi.

YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLAMIŞTIR

Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kuruluşların saha taramalarına başladığını belirtti.

Ali Yerlikaya şunları söyledi:

"Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 12, 2023

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