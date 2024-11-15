Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 şiddetinde bir deprme yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 10.46'da merkez üssü Doğanşehir olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" dedi.

"İHBARLAR DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

NACİ GÖRÜR'DEN 'BÜYÜK DEPREM' MESAJI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 4,9 şiddetindeki depremi değerlendirdi. Görür, fayın bölgede büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Görür'ün açıklaması şöyle:

"Gövdeli-Doğanşehir/Malatya’da 4,9 deprem; Çardak ile Malatya Faylarının kesim bölgesinde ve Malatya Fay zonuna daha yakın, Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin."