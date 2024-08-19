Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre saat 12.02'de meydana gelen depremin derinliği 10.3 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 19, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-08-19
Saat:12:02:58 TSİ
Enlem:38.28056 N
Boylam:37.74944 E
Derinlik:10.31 km
Detay:https://t.co/hQ0afcsadX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi