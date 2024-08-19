Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre saat 12.02'de meydana gelen depremin derinliği 10.3 kilometre olarak ölçüldü.