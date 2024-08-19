Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 19.08.2024 12:17
  • Giriş: 19.08.2024 12:17
  • Güncelleme: 19.08.2024 12:20
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre saat 12.02'de meydana gelen depremin derinliği 10.3 kilometre olarak ölçüldü.

Bingölde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
BirGün'e Abone Ol