Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Buna göre, saat 10.35'te merkezi Darende olan bir deprem yaşandı.

Depremin büyüklüğü 10.43 kilometre olarak ölçüldü.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darende ilçemizde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.