Malatya'da 44 kilo skunk ele geçti; 3 gözaltı
Kaynak: DHA
Malatya'da polisin düzenlediği operasyonda 44 kilo skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin kullandığı plakası açıklanmayan 2 otomobili kent girişinde düzenlediği operasyonla durdurdu.
Eğitimli köpek kullanılarak arama yapılan otomobillerde 72 parça halinde 44 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki E.A., F.B. ve M.A.'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.