Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Malatya'da 46 kişi zehirlendi

Malatya'da nişan törenine katılan 46 kişide karbonmonoksit zehirlenmesi tespit edildi.

Güncel
  • 25.01.2026 00:35
  • Giriş: 25.01.2026 00:35
  • Güncelleme: 25.01.2026 00:37
Kaynak: AA
Malatya'da 46 kişi zehirlendi
Fotoğraf: AA

Malatya'da bir nişan merasimine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen nişan merasimine katılan davetliler rahatsızlandı.

Hastanelere başvuran 46 kişiye karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisi konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol