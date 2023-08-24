Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 08:35'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildiği belirtilirken Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadıklarını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08:35'te Malatya'da 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olarak açıklanan depremin derinliği, 7 km olarak ölçüldü.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildi. Depremin etkisiyle bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Şu ana kadar 112, jandarma veya emniyetimize ulaşan olumsuzluk ihbarı yok. Tarama faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile depreme ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır."