Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 20.48'de, 7 kilometre derinlikte, 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD; Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 20.48'de, 7 kilometre derinlikte, 5.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 5.2 olarak duyurduğu depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2023
Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-08-10
Saat:20:48:00 TSİ
Enlem:38.307 N
Boylam:38.204 E
Derinlik:7 km
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