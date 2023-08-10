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Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 10.08.2023 20:59
  • Giriş: 10.08.2023 20:59
  • Güncelleme: 10.08.2023 21:04
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Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 20.48'de, 7 kilometre derinlikte, 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 20.48'de, 7 kilometre derinlikte, 5.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 5.2 olarak duyurduğu depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

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