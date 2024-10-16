Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem: 3 binada hasar meydana geldi

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depremin saat 10.46'da merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi, büyüklüğün 5.9 olduğunu duyurdu.

Deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Tokat, ve Adıyaman'da da hissedildi.

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BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanldı:

"Malatya Kale merkezli 5.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meydana gelen depremin hemen akabinde tüm ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir.

Şu ana komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir."

"SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası bölgede ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Erzincan'da da deprem hissedildi. Yurttaşlar sokağa çıktı.

Yerlikaya, "Malatya’nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ DURUM YOK"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Meydana gelen depremin hemen akabinde tüm ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Şu ana komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" dedi.

Deprem Dersim'de de hissedildi.

"PENCEREDEN ATLAYAN VATANDAŞLARIMIZ VAR"

Bir televizyon kanalında konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Panikle pencereden atlayan vatandaşlarımız var. Şu an için olumsuz bir durum yok" açıklamasını yaptı.

MALATYA VE ELAZIĞ'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Depremin merkez üssü Malatya ile sarsıntının hissedildiği Elazığ'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremin, 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucu olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Endişe yok" dedi. Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki depreme ilişkin açıklama

ERZİNCAN VE DERSİM'DEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Erzincan ve Dersim'de de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "İlimizde şu an herhangi bir problem yok" dedi.

Dersim için açıklama yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

DEPREMİN BİLANÇOSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depremin bilançosunu paylaştı:

"Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.

112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır.

Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır."

Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana geldi.