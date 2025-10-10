Malatya'da 5'inci kattan düşen işçi öldü
Kaynak: DHA
Malatya'da çalıştığı inşaatta 5'inci kattan düşen duvar ustası Adem Biroğlu (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Duvar ustası Adem Biroğlu, inşaatın 5’inci katında çalışırken henüz bilinmeyen nedenle düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Biroğlu, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adem Biroğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.