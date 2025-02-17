Malatya'da 6'ncı kattan düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir binanın 6'ncı katından düştüğü iddia edilen 41 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Olay, 22.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Nakkaş Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6'ncı katında ailesiyle birlikte yaşayan 41 yaşındaki C.Ö.K.'nin, balkondan bir alttaki katın sundurmasına oradan ise apartmanın bahçesine düştüğü iddia edildi.

Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, bilinci kapalı olan genç kız Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren C.Ö.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.