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Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Ajans Haberleri
  • 20.10.2023 17:47
  • Giriş: 20.10.2023 17:47
  • Güncelleme: 20.10.2023 17:47
Kaynak: AA
Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da bulunan ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 13 katlı 2 binada incelemeler yapan uzman ekip, binanın belirli alanlarına 300 kilogram patlayıcının bulunduğu 2 bin 200 elektriksiz kapsül yerleştirdi.

Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla yıkım gerçekleştirildi.

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