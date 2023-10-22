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Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 15:18
  • Giriş: 22.10.2023 15:18
  • Güncelleme: 22.10.2023 15:18
Kaynak: AA
Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 13 katlı binada inceleme yapan uzman ekip, binanın belirli bölümlerine 135 kilogram patlayıcının bulunduğu 2 bin 850 kapsül yerleştirdi.

Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak binanın yıkımı gerçekleştirildi.

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