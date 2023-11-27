Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Ajans Haberleri
  • 27.11.2023 13:36
  • Giriş: 27.11.2023 13:36
  • Güncelleme: 27.11.2023 13:36
Kaynak: AA
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Depremlerin etkilediği kentte yıkım kararı bulunan ağır hasarlı binalardaki çalışmalar bugün de sürdü.

Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı Özalper ve Mullakasım mahallelerinde yıkım ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanlar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 